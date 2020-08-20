Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 14.8 млн

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 августа, выросло на 135 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.106 млн.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 930 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 971 тыс., пересмотрено с 963 тыс.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 79 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.176 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 августа, уменьшилось на 636 тыс. и составило 14.844 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 327 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 15.841 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 августа, сократилось на 197.6 тыс. и составило 28.06 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.704 млн человек.