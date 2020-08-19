Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.6 млн барр.

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 14 августа, сократился на 1.6 млн барр. и составил 512.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.67 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 3.3 млн барр. и составили 243.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.06 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.2 млн барр. и составили 177.8 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 2.7 млн барр. и составили 651.2 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.6 млн барр. и составили 52.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.264 млн барр., запасы бензина выросли на 4.99 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.964 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.59 млн барр.