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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2020 г.Индекс потребительских цен в Великобритании в и...
сегодня 10:05

Индекс потребительских цен в Великобритании в июле вырос на 1%

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в июле вырос на 1% в годовом выражении после роста на 0.6% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в июле в годовом выражении вырос на 1.8% после повышения на 1.4% в июне.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.3%.

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