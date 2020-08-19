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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2020 г.Индекс цен производителей Великобритании в июле...
сегодня 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в июле на входе увеличился на 1.8% и на выходе на 0.3%

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июле увеличился на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3% в июне (пересмотрено с (2.4%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.1%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 5.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июле увеличился на 0.3% после аналогичного роста на 0.3% в июне.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output в июле сократился на 0.9%.

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