Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 19 августа

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;
01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июнь;
02:50 мск: Торговый баланс Японии за июль;
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за июль;
09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за июль;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за июль;
09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за июль;
09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за июль;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;
11:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за июнь;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.