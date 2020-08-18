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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2020 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле увеличилось на 18.8%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июле увеличилось на 18.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1495 тыс. в годовом выражении против 1258 тыс. в июне (пересмотрено с 1241 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июле число выданных разрешений на строительство составит 1330 тыс.

По сравнению с июлем 2019 года число выданных разрешений выросло на 9.4%.

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