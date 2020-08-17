Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 18 августа

Москва, 17 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за июль;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июнь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.