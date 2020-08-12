Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 0.6%, почасовая зарплата сократилась на 0.4%

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.6% в июне.

По сравнению с июлем 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 1.0%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.6%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.6%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле сократилась на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 1.8% в июне (пересмотрено с (-1.7%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 3.7%.