Курс доллара 73.2351   Курс евро 85.9560  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2020 г.Индекс потребительских цен в США в июле вырос н...
вчера 15:42

Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 0.6%, почасовая зарплата сократилась на 0.4%

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его увеличения на 0.6% в июне.

По сравнению с июлем 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 1.0%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.6%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.6%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле сократилась на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 1.8% в июне (пересмотрено с (-1.7%). В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 3.7%.

Другие новости

вчера
17:00
ФАС РФ проверит цены на авиакеросин, видит возможность покупать его на бирже дешевле
вчера
16:39
Рубль коррекционно дешевеет к доллару и евро после нескольких дней роста
вчера
16:16
Рабочее движение по всей трассе "Таврида" в Крыму будет открыто в сентябре - Росавтодор
вчера
15:49
РФ в июле ухудшила выполнение сделки ОПЕК+ до 88% с июньских 90% - данные доклада ОПЕК
вчера
15:42
Индекс потребительских цен в США в июле вырос на 0.6%, почасовая зарплата сократилась на 0.4%
вчера
15:24
Снижение прибыли компаний в Москве нельзя назвать рекордным - власти
вчера
15:20
ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти вне картеля на 2020-2021 гг
вчера
15:20
Мировая добыча нефти в июле упала на 9,98 млн б/с в годовом выражении - ОПЕК
вчера
15:20
ОПЕК ПОВЫСИЛА ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ ВНЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2020 Г, ТЕПЕРЬ ЖДЕТ ПАДЕНИЯ НА 3,03 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ – ДОКЛАД
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»