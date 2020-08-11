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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 августа 2020 г.Индекс цен производителей (PPI) США в июле выро...
сегодня 15:35

Индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос на 0.6%

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в июне.

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.3%.

По сравнению с июлем 2019 года индекс PPI снизился на 0.4% после сокращения на 0.8% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.1%.

По сравнению с июлем 2019 года индекс PPI core вырос на 0.3% против ожидаемого нулевого изменения.

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