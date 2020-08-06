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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 июня

Москва, 6 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июнь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июнь;

04:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

04:45 мск: Торговый баланс Китая за июль;

04:45 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июль;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за июнь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июнь;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июнь;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;

09:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, предварительно;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за июль;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за июнь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за июль;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июль;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июль;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за июнь, финал;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июнь.

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