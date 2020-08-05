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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 августа

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;

09:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

09:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

09:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

09:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

09:00 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

09:00 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

09:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

09:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июнь;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;

14:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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