Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 7.4 млн барр.

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 31 июля, сократился на 7.4 млн барр. и составил 518.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 0.4 млн барр. и составили 247.8 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.6 млн барр. и составили 180.0 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 656.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.6 млн барр. и составили 52.0 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 8.59 млн барр., запасы бензина сократились на 1.75 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 3.82 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.63 млн барр.