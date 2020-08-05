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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2020 г.Компонента занятости индекса ISM Non-Manufactur...
сегодня 17:04

Компонента занятости индекса ISM Non-Manufacturing США в июле снизилась на 1 п.п.

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в июле снизилась до 42.1 против 43.1 месяцем ранее.

Таким образом, показатель продолжил колебаться ниже пороговой отметки 50.0, указывая на сократившийся наём сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, непроизводственный сектор или сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.

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