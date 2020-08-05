ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 167 тыс.

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июле выросло с учётом сезонных колебаний на 167 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 1.2 млн.

В июне число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 4.314 млн (пересмотрено с 2.369 млн)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июле выросло на 63 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) сократилось на 25 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) увеличилось на 129 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 166 тыс., а в сфере производства расширилось на 1 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 августа.

Аналитики прогнозируют увеличение числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 1.55 млн после расширения на 4.8 млн месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится до 10.5% против 11.1% в июне.