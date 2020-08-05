Розничные продажи в еврозоне в июне увеличились на 5.7%

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июне увеличились на 5.7% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 20.3% в мае (пересмотрено с 17.8%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 6.5%.

В годовом выражении объём розничных продаж в июне увеличился на 1.3% против ожидаемого снижения на 0.2%. В мае объём розничных продаж снизился на 5.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.