Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июль;
02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за сентябрь;
04:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
08:45 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за июль;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июнь;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июль;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июнь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июнь.