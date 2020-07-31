Курс доллара 73.4261   Курс евро 87.2889  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2020 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:07

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (73.2) и составил 72.5.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 72.9.

В июне значение индекса составило 78.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в июле составил 3.0%, как и месяцем ранее.

Другие новости

вчера
18:14
Apple превзошла по рыночной капитализации Saudi Aramco, снова став самой дорогой в мире
вчера
17:59
Росрыболовство предлагает упросить административные процедуры при экспорте живого краба
вчера
17:29
Путин подписал закон о совершенствовании межбюджетных отношений
вчера
17:16
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАЧИСЛИТЬ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ ВОЗМЕЩЕНИЕ ОТ НОРНИКЕЛЯ ЗА РАЗЛИВ ТОПЛИВА В НОРИЛЬСКЕ
вчера
17:07
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения
вчера
17:01
Эксперт назвала возможные допмеры поддержки лишившихся вкладов россиян
вчера
16:48
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июле значительно вырос
вчера
16:36
Выплаты вкладчикам "Народного банка" составят 17,1 млн руб
вчера
16:18
Страховщики не наблюдают ажиотажного спроса на полисы для выезжающих за рубеж к 1 августа
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»