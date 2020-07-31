Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (73.2) и составил 72.5.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 72.9.

В июне значение индекса составило 78.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в июле составил 3.0%, как и месяцем ранее.