Курс доллара 72.2348   Курс евро 84.9120  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 июля

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;

11:00 мск: ВВП Германии за II квартал, предварительно;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июнь;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно.

Другие новости

сегодня
10:03
KOF: Экономический барометр Швейцарии в июле увеличился
сегодня
10:00
Россияне пока считают ИИ чудом, но в будущем он станет частью их жизни - исследование
сегодня
09:50
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил о замедлении темпов восстановления экономики США (ПОВТОР)
сегодня
09:45
Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ПОВТОР)
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 30 июля
сегодня
08:28
Huawei во II квартале впервые обошла Samsung по продажам смартфонов - исследование
сегодня
08:03
ПОВТОР - ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
сегодня
06:00
Банки стали меньше отказывать россиянам в выдаче ипотеки
сегодня
04:00
Объединенную стратегию развития строительства и ЖКХ примут до конца года
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»