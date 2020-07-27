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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 июля

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

N/A: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Nationwide HPI за июль;

02:50 мск: Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за июнь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июль;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июль.

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