Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 27 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июнь;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;

11:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за июнь;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль.