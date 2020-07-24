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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 27 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за июнь;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июнь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;

11:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за июнь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за июнь;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь;

N/A мск: Цены на импорт в Германии за июнь;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль.

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