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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2020 г.Продажи новых домов в США в июне выросли на 13....
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Продажи новых домов в США в июне выросли на 13.8% (расширенное сообщение)

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне выросли на 13.8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 776 тыс. домов в годовом исчислении.

В мае продажи новых домов составили 682 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 676 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 700 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2019 года продажи новых домов выросли на 6.9%.

В целом, в прошлом месяце было продано 74 тыс. новых домов против 64 тыс. в мае и 53 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 26 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 19 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 11 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 8 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 329.2 тыс. долл против 310.2 тыс. в мае и 307.1 тыс. в апреле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 384.7 тыс. долл против 362.3 тыс. в мае и 353.8 тыс. в апреле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 307 тыс. единиц против 311 тыс. в мае и 323 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 4.7 месяца против 5.5 в мае и 6.8 в апреле.

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