Индексы PMI еврозоны в июле выросли

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июле увеличился до 51.1 по сравнению с 47.4 в июне (пересмотрено с 46.9). Аналитики прогнозировали повышение показателя до уровня 50.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июле вырос до 55.1% против 48.3% месяцем ранее (пересмотрено с 47.3%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 51.0%.