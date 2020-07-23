Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 июля

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июль, предварительно;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июль;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июнь;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно ;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, предварительно;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июль;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за июнь.