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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2020 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 17:04

Индекс опережающих экономических индикаторов США в июне вырос на 2.0%

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.8% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 2.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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