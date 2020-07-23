Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в июне вырос на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.8% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 2.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.