Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 16.2 млн

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 июля, увеличилось на 109 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.416 млн.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 1.300 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.307 млн, пересмотрено с 1.300 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 16.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.360 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 июля, сократилось на 1.107 млн и составило 16.197 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 758.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 17.505 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 июля, сократилось на 200.6 тыс. и составило 31.8 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.73 млн человек.