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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июля 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:32

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло до 1.42 млн

Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 июля, увеличилось на 109 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.416 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.307 млн, пересмотрено с 1.300 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений не изменится по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1.300 млн.

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