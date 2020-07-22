Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 июня

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за II квартал;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за август;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за июль;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за июль;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Выходной день в Японии.