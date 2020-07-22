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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июля 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.9 млн барр.

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 17 июля, вырос на 4.9 млн барр. и составил 536.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.9 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.8 млн барр. и составили 246.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 1.1 млн барр. и составили 177.9 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.28 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 656.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.4 млн барр. и составили 50.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7.54 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.02 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.36 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.72 млн барр.

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