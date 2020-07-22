Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне выросли на 20.7% (расширенное сообщение)

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне выросли на 20.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.72 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.77 млн домов в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2019 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 11.3%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в июне составила 295.3 тыс. долл, повысившись на 3.5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.57 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 1.3% по сравнению с маем, но снизившись на 18.2% по сравнению с июнем 2019 года. В данный момент потребовалось бы 4.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.8 в мае и 4.3 в июне 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июне в среднем составил 24 дня в сравнении с 26 в мае и 27 годом ранее. При этом 62% проданных в июне 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.