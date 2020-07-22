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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 июля

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июнь;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за май;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

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