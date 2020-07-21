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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 июня

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь;

04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за июнь;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июнь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за июнь;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за май;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за май;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за июнь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за май.

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