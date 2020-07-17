Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне увеличилось на 2.1%

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июне увеличилось на 2.1% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1241 тыс. в годовом выражении против 1216 тыс. в мае (пересмотрено с 1220 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1300 тыс.

По сравнению с июнем 2019 года число выданных разрешений сократилось на 2.5%.