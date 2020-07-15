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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2020 г.Объём промышленного производства в США в июне в...
вчера 17:55

Объём промышленного производства в США в июне вырос на 5.4%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне вырос на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.4% в мае.

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 4.5%.

По сравнению с июнем 2019 года объём промышленного производства в США сократился на 10.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 68.6% против 65.1% месяцем ранее (пересмотрено с 64.8%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с июнем 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 9.1 п.п.

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