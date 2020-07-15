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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2020 г.Цены на импорт в США в июне выросли на 1.4%
вчера 17:46

Цены на импорт в США в июне выросли на 1.4%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июне выросли на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в мае (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 1.0%.

По сравнению с июнем 2019 года цены на импорт снизились на 3.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 1.4% после повышения на 0.4% в мае (пересмотрено с +0.5%).

По сравнению с июнем 2019 года цены на экспорт снизились на 4.4%.

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