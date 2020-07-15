Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе снизился на 7.5 млн барр.

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 10 июля, снизился на 7.5 млн барр. и составил 531.7 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 3.1 млн барр. и составили 248.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.5 млн барр. и составили 176.8 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.1 млн барр. и составили 656.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.9 млн барр. и составили 48.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 8.3 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 3.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.55 млн барр.