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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2020 г.Квартальная прибыль и доходы банка Goldman Sach...
вчера 15:58

Квартальная прибыль и доходы банка Goldman Sachs выросли

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 6.26 долл на акцию по сравнению с 5.81 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка составили 13.3 млрд долл по сравнению с 9.8 млрд долл согласно прогнозам аналитиков.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 3.78 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 4%.

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