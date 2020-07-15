Курс доллара 70.7998   Курс евро 80.8392  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2020 г.Выручка UnitedHealth Group оправдала ожидания а...
вчера 15:49

Выручка UnitedHealth Group оправдала ожидания аналитиков

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 6.64 млрд долл или 6.91 долл на акцию в равнении с 3.29 млрд долл или 3.42 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 7.12 долл на акцию в сравнении с 3.6 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании увеличилась на 2.5% до 62.14 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 5.28 долл на акцию и доходы в размере 63.48 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подешевели на 0.2%.

Другие новости

вчера
16:14
Суд отказался арестовать активы группы Volgabus по иску "Восточного" на 2,7 млрд руб
вчера
16:03
СФ одобрил закон о продлении переходного периода акционирования предприятий "Роскосмоса"
вчера
15:58
Квартальная прибыль и доходы банка Goldman Sachs выросли
вчера
15:53
Саудовская Аравия не планирует менять объем экспорта нефти в августе с текущего уровня
вчера
15:49
Выручка UnitedHealth Group оправдала ожидания аналитиков
вчера
15:39
ОСЛАБЛЕНИЕ В АВГУСТЕ СОКРАЩЕНИЯ ДОБЫЧИ ОПЕК+ ДО 7,7 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ ОПРАВДАНО И ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НЕФТЯНОГО РЫНКА – НОВАК
вчера
15:32
КОМИТЕТ ОПЕК+ РАССМОТРИТ В СРЕДУ ОСЛАБЛЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА ФОНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРОСА НА РЫНКЕ – САУДОВСКИЙ МИНИСТР
вчера
15:24
Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в режиме видеоконференции
вчера
15:09
Темпы роста потребкредитов в ближайшее время будут ниже "докоронавирусных" - аналитики ЦБ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»