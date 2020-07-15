Выручка UnitedHealth Group оправдала ожидания аналитиков

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 6.64 млрд долл или 6.91 долл на акцию в равнении с 3.29 млрд долл или 3.42 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль выросла до 7.12 долл на акцию в сравнении с 3.6 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании увеличилась на 2.5% до 62.14 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 5.28 долл на акцию и доходы в размере 63.48 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подешевели на 0.2%.