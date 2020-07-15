Индекс потребительских цен в Великобритании в июне вырос на 0.6%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в июне вырос на 0.6% в годовом выражении после роста на 0.5% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в июне в годовом выражении вырос на 1.4% после повышения на 1.2% в мае.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.2%.