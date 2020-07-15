Курс доллара 70.7998   Курс евро 80.8392  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2020 г.Индекс цен производителей Великобритании в июне...
вчера 10:00

Индекс цен производителей Великобритании в июне на входе увеличился на 2.4% и на выходе на 0.3%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июне увеличился на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.9% в мае (пересмотрено с (0.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июне увеличился на 0.3% после снижения на 0.2% в мае (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output в июне сократился на 0.8%.

Другие новости

вчера
10:29
СФ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ, ЧТОБЫ СРЕДСТВА НА ПОГАШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ШЛИ ИЗ БЮДЖЕТА "НОРНИКЕЛЯ", А НЕ РЕГИОНА - МАТВИЕНКО
вчера
10:09
Сбербанк оценивает число самозанятых в России в 15 млн человек
вчера
10:08
Индекс розничных цен в Великобритании в июне вырос на 1.1%
вчера
10:06
Индекс потребительских цен в Великобритании в июне вырос на 0.6%
вчера
10:00
Индекс цен производителей Великобритании в июне на входе увеличился на 2.4% и на выходе на 0.3%
вчера
09:55
Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале дня на внешнем позитиве - эксперты
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 15 июля
вчера
08:30
Госконтракт на поставку аппаратов ИВЛ "Авента-М" не сорван, несмотря на пожары - КРЭТ
вчера
05:52
Прокуроры проверят обстоятельства ЧП с разлившейся красной водой на заводе "Норникеля"
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»