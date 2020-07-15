Индекс цен производителей Великобритании в июне на входе увеличился на 2.4% и на выходе на 0.3%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в июне увеличился на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.9% в мае (пересмотрено с (0.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 3%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в июне увеличился на 0.3% после снижения на 0.2% в мае (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output в июне сократился на 0.8%.