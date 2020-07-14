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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 июля

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;

09:00 мск: ВВП Великобритании за май;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

12:00 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за май;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард.

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