Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 14 июля

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, финальный отчет;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;

09:00 мск: ВВП Великобритании за май;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

12:00 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за май;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

21:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард.