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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 июля

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

02:01 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за май;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июнь;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за II квартал;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь ;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июнь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварит;

09:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

11:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу за пособием по безработице в США;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за май, финал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны .

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