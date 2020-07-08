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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июля 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.7 млн барр.

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 июля, вырос на 5.7 млн барр. и составил 539.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 4.8 млн барр. и составили 251.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.1 млн барр. и составили 177.3 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 0.6 млн барр. и составили 656.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.2 млн барр. и составили 47.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.05 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.83 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.85 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing увеличились на 2.22 млн барр.

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