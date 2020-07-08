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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 июля

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за май;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июнь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июнь;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за июнь;

08:45 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за май.

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