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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 6 июня

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за май;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за май;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за июнь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за июнь;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

17:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за II квартал.

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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