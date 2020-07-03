"РГС Банк" заключил договор листинга с Московской биржей

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО "РГС Банк" заключил договор листинга с Московской Биржой (Moex). Акции банка вошли в третий котировальный список, без включения режима торгов, с перспективой дальнейшего перехода в котировальные списки первого или второго уровня. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Заключение договора листинга состоялось в рамках исполнения стратегии "РГС Банка", согласно которой в 2022 году запланирована продажа части акций компании. В частности, по закону "Об акционерных обществах" проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг посредством открытой подписки может только публичное акционерное общество. После заключения договора листинга банк отвечает всем признакам ПАО как в соответствии с публичным статусом в уставе и фирменном наименовании, так и в части публичного размещения ценных бумаг", - говорится в сообщении.