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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 июля

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за июнь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за май;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за июнь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за июнь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, финал.

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