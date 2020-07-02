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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2020 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:48

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне уменьшилась, средние зарплаты снизились

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.5 часа, уменьшившись на 0.2 часа по сравнению с пересмотренным майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата понизилась до 29.37 долл против 29.72 долл месяцем ранее, уменьшившись на 1.2%. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.8%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.0%.

Средняя недельная заработная плата в июне уменьшилась до 1013.27 долл в сравнении с 1031.28 долл месяцем ранее (пересмотрено с 1032.33 долл).

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