"Сбербанк" принял решение о продаже "Яндексу" 45% в компании Yandex.Market B.V.

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" в рамках развития экосистемы принял решение о продаже "Яндексу" 45% в компании Yandex.Market B.V., которая оперирует в России под брендами Яндекс.Маркет, Беру, Суперчек и другими. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Сумма сделки составляет 42 млрд руб. Совокупная прибыль "Сбербанка" от сделки составит около 20 млрд руб., ее окончательный размер будет определен на момент закрытия транзакции", - говорится в сообщении банка.

Кроме того, "Сбербанк" полностью выкупает у "Яндекса" его долю (25% + 1 руб.) в компании "Яндекс.Деньги" и проведет ее ребрендинг до конца текущего года. "Сбербанк" полностью выкупает долю в компании "Яндекс.Деньги" примерно за 2.4 млрд руб. с существенным дисконтом к рыночной стоимости, поскольку она осуществляется по цене, определенной на базе акционерного соглашения между "Сбербанком" и "Яндексом" от 2013 года. При этом окончательная сумма зависит от курса доллара США перед завершением сделки и даты закрытия. После сделки "Сбербанку" будет принадлежать 100% "Яндекс.Денег".

Все сервисы "Яндекс.Денег" продолжат работать в обычном режиме.