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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 25 июня

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за май;

07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за май;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за май;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за май;

15:30 мск: ВВП США за I квартал, финал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, финал;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

23:30 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США.

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